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У БПП обурились через пікет будинку Луценка та вимагають покарати активістів

Четвер, 1 березня 2018, 17:26
У БПП обурились через пікет будинку Луценка та вимагають покарати активістів

Фракція "Блок Петра Порошенка" заявила, що активісти,  які під Верховною Радою  поранили 14 поліцейських та пікетували біля будинку Генпрокурора Юрія Луценка, мають відповісти за свої дії.

Про це з трибуни парламенту разом з іншими колегами по фракції заявив її голова Артур Герасимов.

"Події під Верховною Радою, внаслідок яких було поранено щонайменше 14 правоохоронців, вийшли за межі демократичного права на мирне зібрання і набули терористичних проявів", - сказав він.

За його словами, застосування невмотивованої агресії проти поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії - це спроба встановити верховенство сили в державі, спровокувати безлад та посіяти терор і хаос.

"І з огляду на це, і на так званий пікет під приватним помешканням Генерального прокурора Юрія Луценка, який не на словах, а на ділі повертає вкрадені гроші в державу і бореться за її незалежність, може бути нічим іншим, як погрозою", - заявив голова фракції БПП.

Він додав, що мітингувальники діють на користь країни-агресора, вимагають звільнити людину, яка підозрюється у державній зраді та використовують засоби залякування та психологічного тиску на Генпрокурора.

"Фракція БПП вимагає негайно вжити невідкладних заходів для захисту верховенства права в країні та забезпечення громадського порядку. Особливо, коли дії вчиняються проти особи, яка не на словах, а на ділі допомагає повертати вкрадені гроші та захищає незалежність України", - заявив Герасимов.

Політик додав, що силові дії проти правоохоронців повинні отримати жорстку реакцію, а винні мають бути покарані.

За інформацією ГПУ, мітингувальники покинули територію під будинком Луценка.

"Через невдоволення оплатою та погодними умовами", - повідомила УП речниця генпрокурора Лариса Сарган.

Як відомо, 27 лютого внаслідок сутичок, які сталися під Верховною Радою, постраждало 14 правоохоронців.

Раніше повідомлялося, що активісти "Руху нових сил" оголосили безстрокове пікетування помешкання генпрокурора Юрія Луценка з вимогою звільнити соратника лідера РНС Міхеіла Саакашвілі Северіона Дангадзе.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: БППГенпрокуратураЛуценкомітингиполіція
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