Прихильники Саакашвілі пікетують будинок Луценка через Дангадзе

Активісти "Руху нових сил" оголосили безстрокове пікетування помешкання генпрокурора Юрія Луценка з вимогою звільнити Северіона Дангадзе.

Як повідомляє прес-служба партії, у суботу її представники провели акцію під помешканням Луценка та розбили намет.

"Ми тут вимагаємо, щоб до нас вийшов Луценко, вимагаємо зняти з Северіона Дангадзе 110 статтю КК і звільнити всіх політв'язнів",- цитує партія свого активіста Євгена Лук'янцева.

У прес-службі відзначили, що під будинком генпрокурора виставили велику кількість нацгвардійців та поліції.

Серед мітингувальників були також батьки Дангадзе.

Як відомо, 4 грудня 2017 року правоохоронці затримали одного з лідерів "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі, керівника Київського обласного осередку "РНС" Северіона Дангадзе.

Прокуратура стверджує, що він "за узгодженням із самим Саакашвілі, звернувся через довірену особу до олігарха Сергія Курченка, який переховується від правоохоронців у Москві, з пропозицією фінансування діяльності Саакашвілі в обмін на інтереси членів злочинного угрупування".

6 грудня Дангадзе арештували на 60 діб без права застави за підозрою в державній зраді та співпраці з членами організованого злочинного угрупування.

29 січня 2018 року Печерський районний суд Києва подовжив арешт Дангадзе на 60 днів.