Кількість постраждалих правоохоронців під Радою зросла до 14
Внаслідок сутичок, які сталися під Верховною Радою, постраждало 11 правоохоронців.
Про це "Українській правді" повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.
За його словами, наразі частина постраждалих знаходиться у лікарні і поліція чекає від медиків повідомлення щодо завданих їм ушкоджень.
У той же час він зазначив, що за попередньою інформацію, в одного представника поліції перелом ключиці, також в інших правоохоронців є переломи щелепи, носа та численні гематоми.
"Дев'ять порушників були доставлені до Печерського територіального відділку поліції. Їх опитують щодо обставин інциденту", - сказав Тракало.
Він також повідомив, що інформація про це була внесена до єдиного журналу обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення.
Станом на 13.55 у поліції повідомили про 14 постраждалих правоохоронців.
Також там додали, що уточнюють у медиків інформацію про постраждалих серед активістів.
У той же час раніше прес-служба поліції Києва повідомляла про двох постраждалих правоохоронців.
Народний депутат "Народного фронту" Антон Геращенко заявив, що провокацію влаштували представники "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі.