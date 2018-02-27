Внаслідок сутичок, які сталися під Верховною Радою, постраждало 11 правоохоронців.

Про це "Українській правді" повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

За його словами, наразі частина постраждалих знаходиться у лікарні і поліція чекає від медиків повідомлення щодо завданих їм ушкоджень.

У той же час він зазначив, що за попередньою інформацію, в одного представника поліції перелом ключиці, також в інших правоохоронців є переломи щелепи, носа та численні гематоми.

"Дев'ять порушників були доставлені до Печерського територіального відділку поліції. Їх опитують щодо обставин інциденту", - сказав Тракало.

Він також повідомив, що інформація про це була внесена до єдиного журналу обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення.

Станом на 13.55 у поліції повідомили про 14 постраждалих правоохоронців.

Також там додали, що уточнюють у медиків інформацію про постраждалих серед активістів.

У той же час раніше прес-служба поліції Києва повідомляла про двох постраждалих правоохоронців.

Народний депутат "Народного фронту" Антон Геращенко заявив, що провокацію влаштували представники "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі.