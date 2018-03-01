США про нові ядерні ракети РФ: "Ми не здивовані"

У Пентагоні критично сприйняли заяви президента РФ Володимира Путіна про нові ядерні ракети.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми довго спостерігаємо за Росією. Ми не здивовані", - заявила прес-секретар Пентагону Дана Уайт.

Вона зазначила, що зброю, про яку розповів Путін розвивали дуже довго. Через це американські чиновники ставлять під сумнів те, чи додала Росія нові можливості для свого ядерного арсеналу, крім тих, які вже відомі американським військовим та розвідці.

Як відомо, 1 березня в посланні Федеральним зборам президент РФ Володимир Путін заявив про створення новітньої зброї, зокрема крилатої ракети з надпотужною ядерною установкою, підводного безпілотника і новітньої лазерної зброї.

Путін заявив, що не блефує, тому не слід розгойдувати човен "по імені планета Земля", вводячи проти РФ санкції та інші обмеження.