ОБСЄ за добу зафіксувала 3 вибухи на Донбасі

Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 7 березня по 19:30 8 березня зафіксувала 3 вибухи.

Про це йдеться у звіті організації від 9 березня.

"У Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (зафіксувавши, зокрема, 3 вибухи проти 19 відповідно)", - наголосили спостерігачі.

"У Луганській області СММ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню. Протягом попереднього звітного періоду Місія зафіксувала 2 вибухи", - підкреслили в ОБСЄ.

"У підконтрольних урядові районах члени патруля Місії бачили 1 броньовану розвідувально-дозорну машину (БРДМ‑2) та 3 бойові машини піхоти (БМП‑1), які стояли в районі н.п. Попасна", - йдеться у звіті.

"У непідконтрольних урядові районах команда СММ бачила 2 бронетранспортери (БТР‑80 та БТР‑60), які стояли біля центру Донецька на території огородженого автопарку, розташованого на північній стороні автошляху H21. Крім того, спостерігачі бачили 2 БТР‑80, які рухалися поблизу н.п. Софіївка, та 1 МТ‑ЛБ, що стояв у н.п. Весела Гора", - повідомили у Місії.