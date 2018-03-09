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ОБСЕ за сутки зафиксировала 3 взрыва на Донбассе

Пятница, 9 марта 2018, 23:02

Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 7 марта по 19:30 8 марта зафиксировала 3 взрыва.

Об этом говорится в отчете организации от 9 марта.

"В Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (зафиксировав, в частности, 3 взрыва против 19 соответственно)", - отметили наблюдатели.

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"В Луганской области СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня. В течение предыдущего отчетного периода Миссия зафиксировала 2 взрыва", - подчеркнули в ОБСЕ.

"В подконтрольных правительству районах члены патруля Миссии видели 1 бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2) и 3 боевых машины пехоты (БМП-1), которые стояли в районе н.п. Попасная", - говорится в отчете.

"В неподконтрольных правительству районах команда СММ видела 2 бронетранспортера (БТР-80 и БТР-60), которые стояли возле центра Донецка на территории огороженного автопарка, расположенного на северной стороне автодороги H21. Кроме того, наблюдатели видели 2 БТР-80, которые двигались возле н.п. Софиевка, и 1 МТ-ЛБ, стоявший в н.п. Веселая Гора", - сообщили в Миссии.

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Темы: ОБСЕДонбасс
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