Американський безпілотник знову провів розвідку на Донбасі - ЗМІ

Американський стратегічний безпілотник ВПС США RQ-4B Global Hawk провів черговий багатогодинний розвідувальний політ уздовж лінії розмежування на Донбасі.

Про це йдеться у моніторингових даних західних авіаційних ресурсів, передає "Інтерфакс-Україна".

Безпілотник RQ-4B Global Hawk з бортовим номером 05-2024 вилетів уранці, 9 березня, з авіабази Сігонелла на Сицилії, і протягом усього дня курсував з півночі на південь уздовж лінії розмежування з самопроголошеними ДНР і ЛНР, не перетинаючи її.

Розвідник летів на висоті близько 15,8 тис. метрів і швидкості 565 км на годину.

"З урахуванням можливостей ведення розвідки безпілотник RQ-4А Global Hawk міг спостерігати за всією територією самопроголошених ДНР і ЛНР, а також великою частиною території прикордонних областей Росії", - йдеться у повідомленні.

Він кілька разів підлітав на відстань приблизно від 40 до 60 км до районів Бєлгородської, Воронезької та Ростовської областей Росії, які межують з Луганською областю.

Уранці 9 березня безпілотник увійшов в повітряний простір України з боку Румунії і продовжив політ на схід над Кіровоградською і Дніпропетровської областями.

RQ-4B Global Hawk регулярно використовується для проведення розвідки поблизу територією ДНР і ЛНР, а також узбережжя Криму і Краснодарського краю РФ. З початку березня він здійснив не менше п'яти таких польотів.