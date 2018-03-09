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Американский беспилотник снова провел разведку на Донбассе - СМИ

Пятница, 9 марта 2018, 23:35
Американский беспилотник снова провел разведку на Донбассе - СМИ

Американский стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk провел очередной многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе.

Об этом говорится в мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, передает "Интерфакс-Украина".

Беспилотник RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 05-2024 вылетел утром, 9 марта, с авиабазы ​​Сигонелла на Сицилии, и в течение всего дня курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, не пересекая ее.

Разведчик летел на высоте около 15,8 тыс. метров и скорости 565 км в час.

"С учетом возможностей ведения разведки беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также большой частью территории приграничных областей России", - говорится в сообщении.

Он несколько раз подлетал на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей РФ.

Утром 9 марта беспилотник вошел в воздушное пространство Украины со стороны Румынии и продолжил полет на восток над Кировоградской и Днепропетровской областями.

RQ-4B Global Hawk используется для проведения разведки вблизи территории ДНР и ЛНР, а также побережья Крыма и Краснодарского края РФ. С начала марта он осуществил не менее пяти таких полетов.

Темы: СШАДонбасс
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