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Український паспорт покращив позиції у рейтингу найбажаніших у світі

Субота, 10 березня 2018, 01:30
Український паспорт покращив позиції у рейтингу найбажаніших у світі

Український паспорт посідає 91 місце в рейтингу компанії Nomad Capitalist, яка оцінює "цінність" громадянства в 199 країнах і територіях світу.

Про це йдеться в дослідженні компанії, передає "Радіо Свобода".

Україна розділила 91 місце з Албанією і покращила свої позиції, порівняно з 2017 роком, на 21 пункт.

У рейтингу Nomad Passport Index громадянство оцінюється на основі п’яти факторів. Це – система оподаткування (30% від загальної оцінки), безвізові поїздки (50%), загальне сприйняття держави і громадян світом, можливість мати подвійне громадянство і рівень свободи (останні три показники – по 10%).

Згідно з рейтингом, без віз або зі спрощеним порядком їх видачі власники українського паспорта можуть потрапити до 114 країн.

Україну відзначають серед п’яти держав, які значно поліпшили свої позиції порівняно з минулим роком.

До першої п'ятірки рейтингу увійшли Люксембург, Ірландія, Швейцарія, Португалія і Швеція.

Росія опинилася на 87 місці, Білорусь – на 127, Молдова – на 90, Грузія – 96. Паспорт США – на 35 місці.

Замикають список Лівія, Ємен, Еритрея, Ірак і Афганістан.

"Українська правда" у Threads

Теми: паспортУкраїнарейтинг
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