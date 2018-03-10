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Украинский паспорт улучшил позиции в рейтинге самых желанных в мире

Суббота, 10 марта 2018, 01:30
Украинский паспорт улучшил позиции в рейтинге самых желанных в мире

Украинский паспорт занимает 91 место в рейтинге компании Nomad Capitalist, которая оценивает "ценность" гражданства в 199 странах и территориях мира.

Об этом говорится в исследовании компании, передает "Радио Свобода".

Украина разделила 91 место с Албанией и улучшила свои позиции по сравнению с 2017 годом, на 21 пункт.

В рейтинге Nomad Passport Index гражданство оценивается на основе пяти факторов. Это  система налогообложения (30% от общей оценки), безвизовые поездки (50%), общее восприятие государства и граждан миром, возможность иметь двойное гражданство и уровень свободы (последние три показателя  по 10%).

Согласно рейтингу, без виз или с упрощенным порядком их выдачи владельцы украинского паспорта могут попасть в 114 стран.

Украину выделяют среди пяти государств, которые значительно улучшили свои позиции по сравнению с прошлым годом.

В первую пятерку рейтинга вошли Люксембург, Ирландия, Швейцария, Португалия и Швеция.

Россия оказалась на 87 месте, Беларусь  на 127, Молдова  на 90, Грузия  96. Паспорт США  на 35 месте.

Замыкают список Ливия, Йемен, Эритрея, Ирак и Афганистан.

"Украинская правда" в Threads

Темы: паспорт Украинарейтинг
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