У Трампа хочуть обмежити в часі і тематиці розслідування Мюллера – WP

Адвокати голови Білого дому хочуть обмежити в часі розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо можливих зв'язків президентської кампанії Трампа з росіянами в обмін на його спілкування зі слідством.

Про це повідомляє газета The Washington Post.

"Юридична команда президента хоче довести до Мюллера, що Трамп погодиться на співбесіду за умови врахування багатьох чинників, у тому числі, що спецпрокурор зобов'яжеться визначити дату завершення слідства, принаймні тієї частини, що стосується самого Трампа", – йдеться у статті.

"Ідея полягає в тому, щоб запропонувати 60-денний термін для завершення слідства з дати співбесіди", – пише видання з посиланням на джерела.

Також повідомляється, що адвокати прагнуть звузити обсяг і тематику запитань до президента з боку команди Мюллера.

У Трампа, зокрема, хочуть, щоб запитання стосувалися лише рішення президента щодо звільнення колишнього радника з питань нацбезпеки Майка Флінна, а також екс-директора ФБР Джеймса Комі.

"Мюллер може взагалі відхилити всі умови адвокатів Трампа та виписати їхньому підзахисному повістку до суду, де його заслуховуватиме вже журі присяжних. Він має право так зробити", – підкреслює газета.

Як відомо, американські спецслужби переконані, що російська влада стоїть за спробами вплинути на результат виборів 2016 року у США.

У кількох країнах Європи також дійшли висновку, що Росія намагалася втрутитися у вибори, зокрема, у Франції, Іспанії та під час голосування щодо Brexit у Великій Британії.

В кінці грудня 2017 року в інтерв’ю New York Times президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається на справедливість щодо нього з боку спеціального прокурора Роберта Мюллера, який розслідує можливе втручання Росії в президентську кампанію США в 2016 році.

Він повторив, що змови між його передвиборчою кампанією і РФ не було і розслідування можливого втручання Росії в американські вибори змушує США "погано виглядати" перед світом.

Президент регулярно критикував Мюллера через заяви про втручання Росії у вибори в США чи інші зв’язки з його кампанією, називаючи це "полюванням на відьом". Чотири особи з оточення Трампа були звинувачені або визнані винними за звинуваченнями у таких зв’язках.