Адвокаты главы Белого дома хотят ограничить во времени расследование спецпрокурора Роберта Мюллера относительно возможных связей президентской кампании Трампа с россиянами в обмен на его общение со следствием.

Об этом сообщает газета The Washington Post.

"Юридическая команда президента хочет довести до Мюллера, что Трамп согласится на собеседование при условии соблюдения многих факторов, в том числе, что спецпрокурор обязуется определить дату завершения следствия, по крайней мере той части, которая касается самого Трампа", – говорится в статье.

"Идея заключается в том, чтобы предложить 60-дневный срок для завершения следствия с даты собеседования", – пишет издание со ссылкой на источники.

Также сообщается, что адвокаты хотят сузить объем и тематику вопросов к президенту со стороны команды Мюллера.

В Трампа, в частности, хотят, чтобы вопросы касались только решения президента относительно увольнения бывшего советника по вопросам нацбезопасности Майка Флинна, а также экс-директора ФБР Джеймса Коми.

"Мюллер может вообще отклонить все условия адвокатов Трампа и выписать их подзащитному повестку в суд, где его заслушает уже жюри присяжных. Он имеет право так сделать", – подчеркивает газета.

Как известно, американские спецслужбы убеждены, что российские власти стоят за попытками повлиять на результат выборов 2016 года в США.

В нескольких странах Европы также пришли к выводу, что Россия пыталась вмешаться в выборы, в частности, во Франции, Испании и во время голосования по Brexit в Великобритании.

В конце декабря в интервью New York Times президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на справедливость в отношении него со стороны специального прокурора Роберта Мюллера, который расследует возможное вмешательство России в президентскую кампанию США в 2016 году.

Он повторил, что сговора между его предвыборной кампанией и РФ не было и расследование возможного вмешательства России в американские выборы заставляет США "плохо выглядеть" перед миром.

Президент регулярно критиковал Мюллера из-за заявлений о вмешательстве России в выборы в США или других связях с его кампанией, называя это "охотой на ведьм". Четыре человека из окружения Трампа были обвинены или признаны виновными по обвинению в таких связях.