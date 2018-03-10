Скрипаля і його доньку отруїли у власному будинку - ЗМІ

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Субота, 10 березня 2018, 04:43

Колишній російський агент Сергій Скрипаль і його донька Юлія, ймовірно, були отруєні нервово-паралітичною речовиною у себе вдома.

Про це повідомляє The Telegraph.

"Співробітник поліції Нік Бейлі, який також перебуває в критичному стані в лікарні, постраждав після того, як відвідав будинок Скрипаля в Солсбері", - пише видання.

"Бейлі був одним із перших поліцейських, який відвідав буднок Скрипаля через кілька годин після того, як екс-співробітника ГРУ і його доньку знайшли непритомними", - підкреслює газета.

"Інформація про отруєння Бейлі у будинку Скрипаля може означати, що і екс-офіцер ГРУ зі своєю донькою, ймовірно, були отруєні у власному будинку, а не у результаті нападу на вулиці, як вважалося раніше", - стверджує The Telegraph.

"Поліція та служби безпеки будуть вивчати, як саме було використано нервово-паралітичну речовину. 

Зазначається, що речовина "найбільш токсична, якщо використовувати аерозоль, причому ефект від цього є негайним".

Раніше в Солсбері розгорнули підрозділи військових спеціалістів, щоб вивезти потенційно забруднені об'єкти після отруєння колишнього російського агента Сергія Скрипаля.

Як повідомлялося, 66-річного Сергія Скрипаля та його 33-річну доньку Юлію знайшли непритомними в неділю на лавці у південному англійському місті Солсбері.

Обох, ймовірно, отруїли невідомою речовиною. Вони залишаються в лікарні у критичному стані.

Як відомо, британські ЗМІ повідомили, що розвідка МІ5 вважає отруєння спробою вбивства, пов’язаною з Росією. 

Водночас Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав пропагандою та істерією заяви про причетність Москви до замаху на вбивство Скрипаля та його доньку.

Поліція Британії заявила, що у спробі вбивства була використана нервово-паралітична речовина.

Теми: Велика Британія
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