Скрипаля и его дочь отравили в собственном доме - СМИ

Бывший российский агент Сергей Скрипач и его дочь Юлия, вероятно, были отравлены нервно-паралитическим веществом у себя дома.

Об этом сообщает The Telegraph.

"Сотрудник полиции Ник Бейли, который также находится в критическом состоянии в больнице, пострадал после того, как посетил дом Скрипаля в Солсбери", - пишет издание.

"Бейли был одним из первых полицейских, который посетил дом Скрипаля через несколько часов после того, как экс-сотрудника ГРУ и его дочь нашли без сознания", - подчеркивает газета.

"Информация об отравлении Бейли в доме Скрипаля может означать, что и экс-офицер ГРУ и его дочь, вероятно, были отравлены в собственном доме, а не в результате нападения на улице, как считалось ранее", - утверждает The Telegraph.

"Полиция и службы безопасности будут изучать, как было использовано нервно-паралитическое вещество", - говорится в статье.

Отмечается, что вещество "наиболее токсично, если использовать аэрозоль, причем эффект от этого незамедлителен".

Ранее в Солсбери развернули подразделения военных специалистов, чтобы вывезти потенциально загрязненные объекты после отравления бывшего российского агента Сергея Скрипаля.

Как сообщалось, 66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию нашли без сознания в воскресенье на скамейке в южном английском городе Солсбери.

Обоих, вероятно, отравили неизвестным веществом. Оба остаются в больнице в критическом состоянии.

Как известно, британские СМИ сообщили, что разведка МI5 считает отравлении попыткой убийства, связанной с Россией. Москва отвергает такие претензии.

Полиция Британии заявила, что при попытке убийства было использовано нервно-паралитическое вещество.