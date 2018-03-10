Доба в АТО: 3 обстріли, 1 боєць ЗСУ загинув

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Субота, 10 березня 2018, 06:23

За минулу добу, 9 березня, бойовики 3 рази порушили режим тиші - 1 боєць ЗСУ загинув, ще один - отримав поранення.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Минулої доби російсько-окупаційні війська неодноразово порушували умови безстрокового припинення вогню в районі АТО, здійснивши три обстріли позицій Збройних Сил України. На Луганському напрямку ворог вів вогонь зі стрілецької зброї по наших опорних пунктах поблизу Станиці Луганської", - йдеться у звіті. 

На Донецькому напрямку бойовики двічі застосовували стрілецьку зброю.

Зокрема, агресор обстріляв укріплення українських захисників в районах населених пунктів Авдіївка та Водяне.

Теми: АТО
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