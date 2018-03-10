Сутки в АТО: 3 обстрела, 1 боец ​​ВСУ погиб

За минувшие сутки, 9 марта, боевики 3 раза нарушили режим тишины - 1 боец ​​ВСУ погиб, еще один - получил ранения.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"За прошедшие сутки российско-оккупационные войска неоднократно нарушали условия бессрочного прекращения огня в районе АТО, осуществив три обстрела позиций ВСУ. На Луганском направлении противник вел огонь из стрелкового оружия по нашим опорным пунктам возле Станицы Луганской", - говорится в отчете.

На Донецком направлении боевики дважды применяли стрелковое оружие.

В частности, агрессор обстрелял укрепления украинских защитников в районах населенных пунктов Авдеевка и Водяное.