Сутки в АТО: 3 обстрела, 1 боец ​​ВСУ погиб

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Суббота, 10 марта 2018, 06:23

За минувшие сутки, 9 марта, боевики 3 раза нарушили режим тишины - 1 боец ​​ВСУ погиб, еще один - получил ранения.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"За прошедшие сутки российско-оккупационные войска неоднократно нарушали условия бессрочного прекращения огня в районе АТО, осуществив три обстрела позиций ВСУ. На Луганском направлении противник вел огонь из стрелкового оружия по нашим опорным пунктам возле Станицы Луганской", - говорится в отчете.

На Донецком направлении боевики дважды применяли стрелковое оружие.

В частности, агрессор обстрелял укрепления украинских защитников в районах населенных пунктов Авдеевка и Водяное.

Темы: АТО
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