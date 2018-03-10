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У Києві й Рівному постраждали 5 поліцейських: порушники йшли на таран

Субота, 10 березня 2018, 07:43
У Києві й Рівному постраждали 5 поліцейських: порушники йшли на таран

В ніч на 10 березня в Києві та Рівному 5 поліцейських отримали травми під час несення служби.

Про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв у Facebook.

За його словами, це сталося за схожих обставин: поліцейські переслідували порушників, які навмисно скеровували свої автівки на таран поліцейських автомобілів.

В обох випадках порушники затримані та поміщені до ізолятору тимчасового тримання.

"Машину-то ми відремонтуємо, буде як нова. А от яка ціна життя і здоров'я поліцейських. Повсякденна практика, яка стає сумною статистикою", - зазначив Князєв.

Пізніше заступник начальника столичного управління охорони поліції Віктор Веклич в ефірі "112 Україна" повідомив, що ДТП за участю автомобіля поліції охорони в Києві сталося на перехресті вулиць Жмаченка і Корнатовського.

За його словами, в результаті ДТП троє правоохоронців отримали важкі травми.

Зокрема, у одного з них - закрита травма грудної клітини, у двох - закрита черепно-мозкова травма і струс головного мозку.

За словами представника поліції, попередньо встановлено, що водій автомобіля Hyundai, який врізався в службовий автомобіль поліції охорони, був п'яним.

Українська правда

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Теми: КиївРівнеполіція
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