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В Киеве и Ровно пострадали 5 полицейских: нарушители шли на таран

Суббота, 10 марта 2018, 07:43
В Киеве и Ровно пострадали 5 полицейских: нарушители шли на таран

В ночь на 10 марта в Киеве и Ровно 5 полицейских получили травмы во время несения службы.

Об этом сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев в Facebook.

По его словам, это произошло при схожих обстоятельствах: полицейские преследовали нарушителей, которые намеренно направляли свои машины на таран полицейских автомобилей.

В обоих случаях нарушители задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

"Машину-то мы отремонтируем, будет как новая. А вот какая цена жизни и здоровья полицейских. Повседневная практика, которая становится печальной статистикой", - отметил Князев.

Позже замначальника столичного управления охраны полиции Виктор Веклич в эфире "112 Украина" сообщил, что ДТП с участием автомобиля полиции охраны произошло в Киеве на перекрестке улиц Жмаченко и Корнатовского.

По его словам, в результате ДТП трое правоохранителей получили тяжелые травмы.

В частности, у одного из них - закрытая травма грудной клетки, у двоих - закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

По словам представителя полиции, предварительно установлено, что водитель автомобиля Hyundai, который врезался в служебный автомобиль полиции охраны, был пьяным.

Украинская правда
Темы: КиевРовнополиция
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