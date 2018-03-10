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У Каліфорнії нападник захопив будинок ветеранів: 4 загиблих

Субота, 10 березня 2018, 08:15

У місті Йонтвілл у Каліфорнії 9 березня нападник захопив будинок ветеранів. Пізніше він та троє заручниць були знайдені мертвими.

Як повідомляє ВВС, будинок ветеранів став місцем багатогодинного протистояння з поліцією після того, як чоловік увійшов до будівлі з гвинтівкою.

За словами представника поліції, близько 18:00 за місцевим часом (02:00 за Гринвічем) поліцейські виявили трьох загиблих жінок, а також нападника.

Троє жінок, імовірно, були працівниками центру.

Особистість нападника не встановлена, і поки невідомо, чи має він будь-які стосунки з кимось із жертв.

Будинок ветеранів є одним із найбільших у Сполучених Штатах, там проживали близько тисячі ветеранів, які служили в американських військах у ряді конфліктів аж із Другої світової війни.

Він розташований у винному регіоні Napa Valley, на північ від Сан-Франциско.

Теми: США
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