В Калифорнии захватили дом ветеранов: 4 погибших

В городе Йонтвилл в Калифорнии 9 марта мужчина захватил дом ветеранов. Позже он и трое заложниц были найдены мертвыми.

Как сообщает ВВС, дом ветеранов стал местом многочасового противостояния с полицией после того, как мужчина вошел в здание с винтовкой.

По словам представителя полиции, около 18:00 по местному времени (02:00 по Гринвичу) полицейские обнаружили трех погибших женщин, а также нападавшего.

Три женщины, вероятно, были работниками центра.

Личность нападавшего не установлена, и пока неизвестно, имел ли он какие-либо отношения с кем-то из жертв.

Дом ветеранов является одним из крупнейших в Соединенных Штатах, там проживали около тысячи ветеранов, которые служили в американских войсках в ряде конфликтов еще со Второй мировой войны.

Он расположен в винном регионе Napa Valley, к северу от Сан-Франциско.