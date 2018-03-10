В Калифорнии захватили дом ветеранов: 4 погибших

3221 просмотр
Суббота, 10 марта 2018, 09:15

В городе Йонтвилл в Калифорнии 9 марта мужчина захватил дом ветеранов. Позже он и трое заложниц были найдены мертвыми.

Как сообщает ВВС, дом ветеранов стал местом многочасового противостояния с полицией после того, как мужчина вошел в здание с винтовкой.

По словам представителя полиции, около 18:00 по местному времени (02:00 по Гринвичу) полицейские обнаружили трех погибших женщин, а также нападавшего.

Три женщины, вероятно, были работниками центра.

Личность нападавшего не установлена, и пока неизвестно, имел ли он какие-либо отношения с кем-то из жертв.

Дом ветеранов является одним из крупнейших в Соединенных Штатах, там проживали около тысячи ветеранов, которые служили в американских войсках в ряде конфликтов еще со Второй мировой войны.

Он расположен в винном регионе Napa Valley, к северу от Сан-Франциско.

Темы: США
powered by lun.ua
По теме
Путин: США не скрывают вмешательства в выборы в РФ 10 марта 2018, 07:27
ЕС приветствует готовность Трампа встретиться с лидером КНДР 10 марта 2018, 05:37
В Трампа хотят ограничить во времени и тематике расследование Мюллера – WP 10 марта 2018, 03:40
Все новости
Главные новости
В Черновцах теперь избили председателя организации "Стоп коррупции"
Порошенко: следующая цель Украины в НАТО - ПДЧ
Волкер: Минские договоренности есть, но Россия их не выполняет
НАТО ПРИЗНАЛ ЗА УКРАИНОЙ СТАТУС СТРАНЫ-АСПИРАНТА
Все новости
другой город

Во Львове открывается первое веганское кафе

5 комиксов о материнстве