Київ розраховує, що Угорщина не блокуватиме участь Порошенка в саміті НАТО

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Субота, 10 березня 2018, 10:21

В українському уряді висловлюють сподівання на проведення засідання комісії Україна-НАТО на найвищому рівні.

Про це заявила віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе під час зустрічі із заступником генсека НАТО Роуз Гьотемюллер у Брюсселі, йдеться у повідомленні на сайті уряду.

За словами віце-прем’єра, одним з пріоритетів на порядку денному співробітництва з НАТО є обговорення нових можливостей, які можуть відкритися для України за результатами саміту Альянсу, який відбудеться у липні цього року в Брюсселі

 "Ми розраховуємо на проведення Комісії Україна-НАТО на рівні глав держав та урядів країн Альянсу", - заявила вона.

Іванна Климпуш-Цинцадзе наголосила на тому, що поведінка Угорщини щодо України є неприпустимою. "Надзвичайно важливою на сьогодні має бути саме єдність і солідарність всіх країн НАТО, а обговорення питань двостороннього порядку денного не повинно обмежувати співробітництво України з Альянсом" - йдеться у повідомленні на сайті уряду.

Нагадаємо, у лютому Будапешт заблокував вже друге міністерське засідання НАТО. Угорська влада пояснює, що таким чином вона тисне на Україну, вимагаючи перегляду мовної норму закону про освіту.

У НАТО сподіваються, що Угорщина та Україна домовляться щодо мовного закону, через який Будапешт блокує зустрічі Києва у Північноатлантичному альянсі.

Європейська правда

Теми: Угорщина Кабінет міністрів НАТО
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