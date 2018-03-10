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Киев рассчитывает, что Венгрия не будет блокировать участие Порошенко в саммите НАТО

Суббота, 10 марта 2018, 09:21

В украинском правительстве выражают надежду на проведение заседания комиссии Украина-НАТО на наивысшем уровне.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с заместителем генсека НАТО Роуз Гетемюллер в Брюсселе, говорится в сообщении на сайте правительства.

По словам вице-премьера, одним из приоритетов на повестке дня сотрудничества с НАТО является обсуждение новых возможностей, которые могут открыться для Украины по результатам саммита Альянса, который состоится в июле этого года в Брюсселе.

"Мы рассчитываем на проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств стран Альянса", - заявила она.

Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что поведение Венгрии относительно Украины является недопустимым.

"Чрезвычайно важным на сегодня должно быть именно единство и солидарность всех стран НАТО, а обсуждение вопросов двусторонней повестки дня не должно ограничивать сотрудничество Украины с Альянсом", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Напомним, в феврале Будапешт заблокировал уже второе министерское заседание НАТО. Венгерские власти объясняют, что таким образом они давят на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании.

В НАТО надеются, что Венгрия и Украина договорятся относительно языкового закона, из-за которого Будапешт блокирует встречи Киева в Североатлантическом альянсе.

Европейская правда

Темы: ВенгрияКабинет министровНАТО
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