Прем’єр Польщі назвав "Північний потік-2" небезпечним проектом

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що вважає дуже небезпечним для Європи проект "Північний потік - 2".

Про це він сказав за підсумками зустрічі з главами урядів країн Балтії, передає "Польське радіо".

За його словами, всі учасники зустрічі погодилися, що "Північний потік-2" - це дуже небезпечний проект для цієї частини Європи".

Моравецький наголосив, що Польща і країни Балтії намагаються поглибити співпрацю у сфері транспорту газу і нафти.

"Польща вперше за довгий час стала незалежною від "Газпрому", ми не тільки побудували наш СПГ-термінал в Свиноуйсці; ми маємо намір розширити його переробні потужності. Але ми також перебуваємо в процесі переговорів з Данією та Норвегією" - сказав Моравецький.

Як відомо, проект "Північний потік-2" передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.

Уряд Німеччини підтримує будівництво газопроводу. Нещодавно канцлерка Ангела Меркель заявила, що проект слід розглядати з економічної, а не політичної точки зору.

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Європейська правда