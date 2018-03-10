Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Премьер Польши назвал "Северный поток-2" опасным проектом

Суббота, 10 марта 2018, 11:14

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что считает очень опасным для Европы проект "Северный поток - 2".

Об этом он сказал по итогам встречи с главами правительств стран Балтии, передает "Польское радио".

По его словам, все участники встречи согласились, что "Северный поток-2" - это очень опасный проект для этой части Европы ".

Моравецкий подчеркнул, что Польша и страны Балтии пытаются углубить сотрудничество в сфере транспорта газа и нефти.

"Польша впервые за долгое время стала независимой от" Газпрома ", мы не только построили наш СПГ-терминал в Свиноуйсце; мы намерены расширить его перерабатывающие мощности. Но мы также находимся в процессе переговоров с Данией и Норвегией ", - сказал Моравецкий.

Как известно, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Правительство Германии поддерживает строительство газопровода. Недавно канцлер Ангела Меркель заявила, что проект следует рассматривать с экономической, а не политической точки зрения.

Читайте также: "Северный поток-2" вредит Европе: обращение немецких депутатов".

Европейская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Польшагаз
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Польша
Премьер Польши приехал в Украину почтить память жертв Волынской трагедии
Глава МИД Польши обещает "адекватный" ответ на возможный удар России по ЗАЭС
Британия и Польша выступили за ускоренное вступление Украины в НАТО
Последние новости
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
Попадание в жилой дом в Киеве: на верхних этажах открытое пламя
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
Все новости...
Реклама: