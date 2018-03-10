Премьер Польши назвал "Северный поток-2" опасным проектом

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что считает очень опасным для Европы проект "Северный поток - 2".

Об этом он сказал по итогам встречи с главами правительств стран Балтии, передает "Польское радио".

По его словам, все участники встречи согласились, что "Северный поток-2" - это очень опасный проект для этой части Европы ".

Моравецкий подчеркнул, что Польша и страны Балтии пытаются углубить сотрудничество в сфере транспорта газа и нефти.

"Польша впервые за долгое время стала независимой от" Газпрома ", мы не только построили наш СПГ-терминал в Свиноуйсце; мы намерены расширить его перерабатывающие мощности. Но мы также находимся в процессе переговоров с Данией и Норвегией ", - сказал Моравецкий.

Как известно, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Правительство Германии поддерживает строительство газопровода. Недавно канцлер Ангела Меркель заявила, что проект следует рассматривать с экономической, а не политической точки зрения.

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Европейская правда