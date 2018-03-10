Волкер дав Росії рецепт, як наблизити до себе Україну

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Субота, 10 березня 2018, 12:56

Росія хотіла б бачити в Україні проросійський уряд і відновити те, що вона сприймає, як "нормальну ситуацію".

Таку думку висловив спецпредставник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер у суботу на Брюссельському форумі, повідомляє Радіо Свобода.

Але, вважає американський дипломат, напавши на Україну, анексувавши Крим та продовжуючи окупацію її сходу, росіяни вчинили протилежне й отримали більш об’єднану, більш націоналістичну й орієнтовану на Захід та антиросійську Україну. Цього ніколи раніше не було, додав Волкер.

За його словами, ця тенденція поглиблюється з кожним днем, молоде покоління українців для Росії втрачене остаточно, бо "вони сприймають її як агресора та окупанта".

"Тож якщо Росія хоче досягти своїх цілей у намаганні вплинути на Україну та наблизити її до себе, то починати їй слід з виведення своїх військ зі Східної України", – заявив Волкер.

Брюссельський форум – це щорічний майданчик обговорень політиками, експертами, науковцями, представниками громадянського суспільства глобальних, політичних, економічних, безпекових проблем світу, включаючи трансатлантичні відносини.

У дискусії на заході, організованому американським Фондом Джермана Маршалла, також брали участь український віце-прем’єр-міністр Іванна Климпуш-Цинцадзе і президент Грузії Ґіорґі Марґвелашвілі.

Теми: США Росія
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