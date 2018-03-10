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Волкер дал России рецепт, как приблизить к себе Украину

Суббота, 10 марта 2018, 11:56

Россия хотела бы видеть в Украине пророссийское правительство и восстановить то, что она воспринимает, как "нормальную ситуацию".

Такое мнение высказал спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в субботу на Брюссельском форуме, сообщает Радио Свобода.

Но, считает американский дипломат, напав на Украину, аннексировав Крым и продолжая оккупацию ее востока, россияне совершили обратное и получили более объединенную, более националистическую и ориентированную на Запад и антироссийскую Украину. Этого никогда раньше не было, добавил Волкер.

По его словам, эта тенденция усугубляется с каждым днем, молодое поколение украинцев для России утрачено окончательно, ибо "они воспринимают ее как агрессора и оккупанта".

"Поэтому если Россия хочет достичь своих целей в попытке повлиять на Украину и приблизить ее к себе, то начинать ей следует с вывода своих войск с Восточной Украины", - заявил Волкер.

Брюссельский форум - это ежегодный площадка обсуждений политиками, экспертами, учеными, представителями гражданского общества глобальных, политических, экономических, проблем безопасности мира, включая трансатлантические отношения.

В дискуссии на мероприятии, организованном американским Фондом Джермана Маршалла, также принимали участие украинский вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе и президент Грузии Гиорги Маргвелашвили.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАРосcия
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