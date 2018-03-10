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Порошенко провів закриту зустріч з лояльними блогерами

Субота, 10 березня 2018, 17:32
Порошенко провів закриту зустріч з лояльними блогерами

Президент Петро Порошенко провів закриту зустріч з блогерами.

Серед 18 присутніх на зустрічі, яка відбулася 9 березня - радник президента, помічник глави МОУ Юрій Бірюков, Мирослав Олешко, Олександр Нойнєц ("Петр и Мазепа"), Ігор Бігдан, Віктор Трегубов, Ярослав Матюшин, Богдан Карпенко, Олексій Петров, Олена Монова, Юрій Гудименко, Мартін Брест, Масон Лемберг, Серж Марко, Пилип Духлій, Дана Ярова, Роман Донік, Денис П'ятигорець та Віктор Пузанов. Також про участь у зустрічі на своїй сторінці у FB повідомив Гарік Корогодський, однак згодом заявив, що його на зустрічі не було. 

Про підсумки зустрічі блогери пишуть на своїх сторінках та у пропрезидентських спільнотах у Facebook, як-то "#Я_Підтримую_Президента", зазначаючи, що організатором виступив Юрій Бірюков. 

Зокрема Бірюков заявив, що під час зустрічі, яка тривала 2 години, було "напрацьовано ідеї зі взаємодії, щодо виходу відоеблогів на ТБ, щодо підтримки ініціатив президента". 

"Такі зустрічі ще будуть, не часто, але раз на пару місяців точно", - додав Бірюков. 

Віктор Трегубов заявив, що під час зустрічі Порошенко заявив, "що вірить у перемогу на наступних президентських", а також "пообіцяв, що буде весело" і скоро будуть "нові голосні затримання і посадки", а також що "журиться через недостатнє просування позитиву у медіа". 

 

За його словами, Порошенко розповів, що передавав для армії снайперські та протиснайперські комплекси для ССО,  аптечки, ПВО та "ще низку позицій".  Загальна сума, за даними блогерів, - 9-значна. 

 
Учасники зустрічі з Порошенком діляться враженнями від розмови. 
cкріншон з fb Victor Tregubov

"Обсудили нагальні питання та шлях до нашої спільної перемоги", - заявив у своєму блозі Олешко. 

Олексій Петров зазначив, що зустріч була "формально закритою - жодних засобів аудіо- чи відеозапису, жодного журналіста і фотографа". За його словами, на зустрічі була присутня і дружина президента Марина, а сам глава держави був одягнений неформально  - "джинси, світер, туфлі". 

"Основна тема, навколо якої крутилися майже усі питання - інформаційна війна, яку Кремль веде щодо України", - зазначив він. 

"Спробували домовитися виправити новостійний перекіс у медіа-просторі", - зазначив інший учасник зустрічі Ярослав Матюшин.

Як заявив Українській правді заввідділу департаменту інформаційної політики Адміністрації президента Володимир Горковенко, ініціаторами зустрічі була не АП і формат зустрічі "без камер" учасники визначали самі. 

"Ми її не організовували, це була ініціатива блогерів. Порошенко погодився прийти на цю зустріч", - повідомив Горковенко. Він зазначив, що "частина учасників самі не хотіли публічності". 

"Усі піднімали досить гострі та критичні питання. Те що я бачив, хто про що питав, про те й написав", - додав він. 

Зазначимо, це вже друга зустріч Порошенка із блогерами та журналістами у подібному форматі, попередня відбулася близько 2 років тому. На нинішню зустріч реагують у мережі, зазначаючи, що більшість присутніх на ній "блогерів" невідомі навіть журналістам, а "Банкова повторює те, що колись робив Кремль". 

Також журналісти зазначають, що список учасників узгоджують у президента. 

Українська правда

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Теми: ПорошенкоЗМІАдміністрація президента
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