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Порошенко провел закрытую встречу с лояльными блогерами

Суббота, 10 марта 2018, 17:32
Порошенко провел закрытую встречу с лояльными блогерами

Президент Петр Порошенко провел закрытую встречу с блогерами.

Среди 18 присутствующих на встрече, которая состоялась 9 марта - советник президента, помощник главы МОУ Юрий Бирюков, Мирослав Олешко, Александр Нойнец ("Петр и Мазепа"), Игорь Бигдан, Виктор Трегубов, Ярослав Матюшин, Богдан Карпенко, Алексей Петров, Елена Монова, Юрий Гудименко, Мартин Брест, Масон Лемберг, Серж Марко, Филипп Духлий, Дана Яровая, Роман Доник, Денис Пятигорец и Виктор Пузанов. Также об участии во встрече на своей странице в FB сообщил Гарик Корогодский, но позже заявил, что его на встрече не было.

Об итогах встречи блогеры пишут на своих страницах и в пропрезидентских сообществах в Facebook, например "#Я_Поддерживаю_Президента", отмечая, что организатором выступил Юрий Бирюков.

В частности Бирюков заявил, что во время встречи, которая длилась 2 часа, были "наработаны идеи по взаимодействию, по выходу видоеблогов на ТВ, по поддержке инициатив президента".

"Такие встречи еще будут, не часто, но раз в пару месяцев точно", - добавил Бирюков.

Виктор Трегубов заявил, что во время встречи Порошенко заявил, "что верит в победу на следующих президентских", а также "пообещал, что будет весело" и скоро будут "новые громкие задержания и посадки", а также "сокрушается из-за недостаточного продвижения позитива в медиа".

По его словам, Порошенко рассказал, что передавал для армии снайперские комплексы для ССО, аптечки, ПВО и "еще ряд позиций". Общая сумма, по данным блогеров - 9-значная. 

 

 
Учасники зустрічі з Порошенком діляться враженнями від розмови. 
cкріншон з fb Victor Tregubov

"Обсудили насущные вопросы и путь к нашей общей победе", - заявил в своем блоге Олешко.

Алексей Петров отметил, что встреча была "формально закрытой - никаких средств аудио- или видеозаписи, ни одного журналиста и фотографа". По его словам, на встрече присутствовала и супруга президента Марина, а сам глава государства был одет неформально - "джинсы, свитер, туфли".

"Основная тема, вокруг которой крутились почти все вопросы - информационная война, которую Кремль ведет в отношении Украины. Про Мальдивы не спрашивали", - отметил он.

"Попробовали договориться исправить новостной перекос в медиа-пространстве", - отметил другой участник встречи Ярослав Матюшин.

Как заявил Украинской правде завотделом департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко, инициаторами встречи было не АП и формат встречи "без камер" участники определяли сами.

"Мы ее не организовывали, это была инициатива блогеров. Порошенко согласился прийти на эту встречу", - сообщил Горковенко. Он отметил, что "часть участников сами не хотели публичности".

"Все поднимали довольно острые и критические вопросы. Кто о чем спрашивал - о том и написал", - добавил он.

Отметим, это уже вторая встреча Порошенко с блогерами и журналистами в подобном формате, предыдущая состоялась около 2 лет назад. На нынешнюю встречу реагируют в сети, отмечая, что большинство присутствующих на ней "блогеров" неизвестны даже журналистам, а "Банковая повторяет то, что когда-то делал Кремль".

Также журналисты отмечают, что список участников согласовывают у президента.

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоСМИАдминистрация президента
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