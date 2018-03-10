Українські біатлоністи виграли "срібло" на етапі Кубку світу

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Субота, 10 березня 2018, 19:38

Збірна України у складі Віти Семеренко, Анастасії Меркушиної, Артема Прими та Дмитра Підручного виграла срібло у змішаній естафеті на етапі Кубка світу у фінському Контіолахті.

Як повідомляє X-sport, з кожним етапом українські біатлоністи покращували свої позиції під час гонки.

Підручний стартував, перебуваючи на четвертому місці, проте встиг під час етапу відіграти три позиції після успішної стрільби у стійці.

На останньому відрізку українця обійшов італійський біатлоніст Лукас Хофер.

Збірна України програла італійцям на фініші лише 1,5 секунди. Третіми фінішували норвежці з відставанням у 9,1 сек.

 

 

Теми: спорт біатлон
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