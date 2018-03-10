Українські біатлоністи виграли "срібло" на етапі Кубку світу
Збірна України у складі Віти Семеренко, Анастасії Меркушиної, Артема Прими та Дмитра Підручного виграла срібло у змішаній естафеті на етапі Кубка світу у фінському Контіолахті.
Як повідомляє X-sport, з кожним етапом українські біатлоністи покращували свої позиції під час гонки.
Підручний стартував, перебуваючи на четвертому місці, проте встиг під час етапу відіграти три позиції після успішної стрільби у стійці.
На останньому відрізку українця обійшов італійський біатлоніст Лукас Хофер.
Збірна України програла італійцям на фініші лише 1,5 секунди. Третіми фінішували норвежці з відставанням у 9,1 сек.
В нас срібло! 🥈Змішана естафета. Біатлон! Віта Семеренко, Анастасія Меркушина, Прима та Підручний pic.twitter.com/irITRoHASN— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 10, 2018