Українські біатлоністи виграли "срібло" на етапі Кубку світу

Збірна України у складі Віти Семеренко, Анастасії Меркушиної, Артема Прими та Дмитра Підручного виграла срібло у змішаній естафеті на етапі Кубка світу у фінському Контіолахті.

Як повідомляє X-sport, з кожним етапом українські біатлоністи покращували свої позиції під час гонки.

Підручний стартував, перебуваючи на четвертому місці, проте встиг під час етапу відіграти три позиції після успішної стрільби у стійці.

На останньому відрізку українця обійшов італійський біатлоніст Лукас Хофер.

Збірна України програла італійцям на фініші лише 1,5 секунди. Третіми фінішували норвежці з відставанням у 9,1 сек.