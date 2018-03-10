Украинские биатлонисты выиграли "серебро" на этапе Кубка мира

Сборная Украины в составе Виты Семеренко, Анастасии Меркушиной, Артема Примы и Дмитрия Пидручного выиграла серебро в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Как сообщает X-sport, с каждым этапом украинские биатлонисты улучшали свои позиции во время гонки.

Пидручный стартовал, пребывая на четвертом месте, однако успел по ходу этапа отыграть три позиции после успешной стрельбы в стойке.

На последнем отрезке украинца обошел итальянский биатлонист Лукас Хофер.

Сборная Украины проиграла итальянцам на финише всего 1,5 секунды. Третьими финишировали норвежцы с отставанием в 9,1 сек.