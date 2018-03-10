Украинские биатлонисты выиграли "серебро" на этапе Кубка мира
Суббота, 10 марта 2018, 18:38
Сборная Украины в составе Виты Семеренко, Анастасии Меркушиной, Артема Примы и Дмитрия Пидручного выиграла серебро в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
Как сообщает X-sport, с каждым этапом украинские биатлонисты улучшали свои позиции во время гонки.
Пидручный стартовал, пребывая на четвертом месте, однако успел по ходу этапа отыграть три позиции после успешной стрельбы в стойке.
На последнем отрезке украинца обошел итальянский биатлонист Лукас Хофер.
Сборная Украины проиграла итальянцам на финише всего 1,5 секунды. Третьими финишировали норвежцы с отставанием в 9,1 сек.
В нас срібло! 🥈Змішана естафета. Біатлон! Віта Семеренко, Анастасія Меркушина, Прима та Підручний pic.twitter.com/irITRoHASN— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 10, 2018