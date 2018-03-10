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Путін: Пєсков іноді несе "пургу"

Субота, 10 березня 2018, 18:49

Президент РФ Володимир Путін заявив, що не контролює співробітників своєї адміністрації, а його прес-секретар Дмитро Пєсков "іноді несе пургу".

Про це Путін заявив в інтерв'ю журналісту телеканалу NBC Мегін Келлі, яке записувалося 1 березня у Кремлі та 2 березня - у Калінінграді.

"У нас 2 тисячі співробітників Адміністрації, невже ви думаєте, що я кожного контролюю? Он Пєсков сидить навпроти, мій прес-секретар, він несе іноді таку "пургу", я дивлюся по телевізору і думаю: що він там розповідає? Хто йому це доручив?", - зазначив Путін.

Дождь

Теми: ПутінРосіяЗМІ
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