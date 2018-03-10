Путин: Песков иногда гонит "пургу"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не контролирует сотрудников своей администрации, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков "иногда несет пургу".

Об этом Путин заявил в интервью журналисту телеканала NBC Мегин Келли, которое записывалось 1 марта в Кремле и 2 марта - в Калининграде.

"У нас 2 тысячи сотрудников Администрации, неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую "пургу", я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?", - отметил Путин.

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