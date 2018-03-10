Справа Скрипаля: Британія вже має 200 свідків отруєння екс-шпигуна

У розслідуванні справи отруєння колишнього російського офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки у поліції Великобританії вже є понад 200 свідків, а слідчі вивчають понад 240 доказів.

Про це в суботу заявила глава МВС Великобританії Амбер Радд, пише Reuters.

"Обидві жертви отруєння залишаються у лікарні, стан їх критичний, але стабільний", - повідомила Радд після засідання комітету з безпеки.

Вона також повідомила, що стан поліцейського, який захворів після початку розслідування отруєння Скрипаля, залишається важким.

За словами глави МВС, наразі у розслідуванні задіяно понад 250 поліцейських.

Як відомо, 66-річного Сергія Скрипаля та його 33-річну доньку Юлію знайшли непритомними в неділю на лавці у південному англійському місті Солсбері.

За даними правоохоронних органів Великої Британії, обої отруїли нервово-паралітичною речовиною.

Розвідка МІ5 вважає отруєння спробою вбивства, пов’язаною з Росією.

Глава МЗС Британії Борис Джонсон раніше припустив можливий перегляд участі Британії у ЧС-2018 в Росії якщо з’ясується, що за отруєнням російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля стоїть Кремль.

Крім того, Джонсон попередив РФ про можливі санкції, якщо буде доведено причетність Росії.