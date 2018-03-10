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Дело Скрипаля: У Британии уже есть 200 свидетелей

Суббота, 10 марта 2018, 22:22

В расследовании дела отравления бывшего российского офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери у полиции Великобритании уже есть более 200 свидетелей, а следователи изучают более 240 улик. 

Об этом в субботу заявила глава МВД Великобритании Амбер Радд, пишет Reuters

"Обе жертвы отравления остаются в больнице, состояние их критичное, но стабильное", - сообщила Радд после заседания комитета по безопасности. 

Она также сообщила, что состояние полицейского, который также заболел в ходе расследования отравления Скрипаля, остается тяжелым. 

По словам главы МВД, в расследовании задействовано более 250 полицейских. 

Как известно, 66-летний Сергея Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены без сознания в воскресенье на скамейке в южном английском городе Солсбери.

По данным правоохранителей, обоих отравили нервно-паралитическим веществом

Разведка МИ5 считает отравление попыткой убийства, связанной с Россией.

Глава МИД Британии Борис Джонсон ранее предположил возможный пересмотр участия Британии в ЧМ-2018 в России если выяснится, что за отравлением российского экс-шпиона Сергея Скрипаля стоит Кремль.

Кроме того, Джонсон предупредил РФ о возможных санкциях, если будет доказана причастность России.

Украинская правда
Темы: СкрипальРосcияВеликобританияшпионаж
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