Дело Скрипаля: У Британии уже есть 200 свидетелей

В расследовании дела отравления бывшего российского офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери у полиции Великобритании уже есть более 200 свидетелей, а следователи изучают более 240 улик.

Об этом в субботу заявила глава МВД Великобритании Амбер Радд, пишет Reuters.

"Обе жертвы отравления остаются в больнице, состояние их критичное, но стабильное", - сообщила Радд после заседания комитета по безопасности.

Она также сообщила, что состояние полицейского, который также заболел в ходе расследования отравления Скрипаля, остается тяжелым.

По словам главы МВД, в расследовании задействовано более 250 полицейских.

Как известно, 66-летний Сергея Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены без сознания в воскресенье на скамейке в южном английском городе Солсбери.

По данным правоохранителей, обоих отравили нервно-паралитическим веществом.

Разведка МИ5 считает отравление попыткой убийства, связанной с Россией.

Глава МИД Британии Борис Джонсон ранее предположил возможный пересмотр участия Британии в ЧМ-2018 в России если выяснится, что за отравлением российского экс-шпиона Сергея Скрипаля стоит Кремль.

Кроме того, Джонсон предупредил РФ о возможных санкциях, если будет доказана причастность России.