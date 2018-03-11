Вночі та зранку в Києві туман, водіїв просять знизити швидкість
Неділя, 11 березня 2018, 00:39
Вночі та вранці 11 березня в Києві очікується туман, водіїв просять вжити заходів обережності для запобігання аварій.
Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"Вночі та вранці 11 березня в столиці очікується туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.
У КМДА рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані знизити швидкість руху, за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом з ближнім світлом, тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями, а під час зупинки включати аварійну світлову сигналізацію, уникати різких маневрів на дорозі.