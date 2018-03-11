Вночі та зранку в Києві туман, водіїв просять знизити швидкість

Вночі та вранці 11 березня в Києві очікується туман, водіїв просять вжити заходів обережності для запобігання аварій.

Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"Вночі та вранці 11 березня в столиці очікується туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

У КМДА рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані знизити швидкість руху, за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом з ближнім світлом, тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями, а під час зупинки включати аварійну світлову сигналізацію, уникати різких маневрів на дорозі.