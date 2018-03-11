Ночью и утром в Киеве туман, водителей просят снизить скорость
Ночью и утром 11 марта в Киеве ожидается туман, водителей просят принять меры предосторожности для предотвращения аварий.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"Ночью и утром 11 марта в столице ожидается туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.
В КГГА рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, а при остановке включать аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.