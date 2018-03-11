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Ночью и утром в Киеве туман, водителей просят снизить скорость

Воскресенье, 11 марта 2018, 00:39

Ночью и утром 11 марта в Киеве ожидается туман, водителей просят принять меры предосторожности для предотвращения аварий.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"Ночью и утром 11 марта в столице ожидается туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

В КГГА рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, а при остановке  включать аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.

Темы: погодаКиев
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