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Отруєння Скрипаля: сліди токсину виявили в піцерії, де він обідав

Неділя, 11 березня 2018, 01:14

Сліди нервово-паралітичної речовини, якою був отруєний колишній російський офіцер ГРУ Сергій Скрипаль, виявили в піцерії, де він і його дочка обідали.

Про це пише BBC.

Співробітники антитерористичного підрозділу британської поліції виявили сліди нервово-паралітичної речовини в піцерії Zizzi, де Скрипаль і його дочка Юлія обідали в неділю, 4 березня.

Як повідомляється, поки немає підстав вважати, що будь-хто з тих, хто перебував в ресторані одночасно з постраждалими, перебуває в небезпеці або причетний до потрапляння в піцерію отруйної речовини.

Ресторан Zizzi залишається оточеним поряд з ще чотирма місцями в Солсбері - будинком Скрипаля, пабом Bishop's Mill, лавкою в парку, де були знайдені отруєні, і кладовищем, де поховані дружина і син колишнього розвідника.

Як відомо, отруєні росіяни були знайдені без свідомості в центрі міста в неділю, 4 березня. Слідство ведеться за статтею "замах на вбивство", хоча раніше обговорювалася можливість кваліфікувати інцидент як терористичний напад, враховуючи потенційну небезпеку застосованої нервово-паралітичної речовини.

Раніше в суботу міністр внутрішніх справ Великобританії Ембер Радд провела друге за тиждень засідання надзвичайного комітету COBRA, присвячене інциденту в Солсбері. За його підсумками вона повідомила, що до розслідування залучено понад 250 співробітників антитерористичного підрозділу британської поліції.

Слідству вже вдалося встановити понад 200 свідків і зібрати більше 240 доказів, які зараз "швидко і професійно" вивчають відповідні фахівці, уточнила Радд.

Вона також повідомила, що сам 66-річний Скрипаль і його 33-річна дочка, отруєні досі не названою нервово-паралітичною речовиною, як і раніше знаходяться в лікарні в критичному, але стабільному стані.

Поліцейський Нік Бейлі, який надавав першу допомогу отруєним і теж потрапив в результаті в лікарню, також продовжує залишатися під наглядом лікарів, але може говорити і спілкуватися з сім'єю.

Заступник міністра внутрішніх справ з безпеки Бен Уоллес сказав в інтерв'ю BBC, що уряд готовий направити на розслідування всі наявні ресурси. Він назвав отруєння двох росіян вкрай серйозним інцидентом з жахливими наслідками.

"Хтось приїхав на нашу землю, - сказав Уоллес, - нахабно, зухвало зробив підлий злочин з використанням нервово-паралітичної речовини, забороненої міжнародним законодавством, і потенційно поставив під загрозу безліч людей".

Розвідка МІ5 вважає отруєння спробою вбивства, пов’язаною з Росією

Глава МЗС Британії Борис Джонсон раніше припустив можливий перегляд участі Британії у ЧС-2018 в Росії якщо з’ясується, що за отруєнням російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля стоїть Кремль.

Крім того, Джонсон попередив РФ про можливі санкції, якщо буде доведено причетність Росії.

Теми: СкрипальРосіяВелика Британіяшпигунство
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