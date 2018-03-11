Отравление Скрипаля: следы токсина обнаружили в пиццерии, где он обедал

Следы нервно-паралитического вещества, которым был отравлен бывший российский офицер ГРУ Сергей Скрипаль, обнаружили в пиццерии, где он и его дочь обедали.

Об этом пишет BBC.

Сотрудники антитеррористического подразделения британской полиции обнаружили следы нервно-паралитического вещества в пиццерии Zizzi, где Скрипаль и его дочь Юлия обедали в воскресенье, 4 марта.

Как сообщается, пока нет оснований полагать, что кто-либо из тех, кто находился в ресторане одновременно с пострадавшими, находится в опасности или имеет какое-либо отношение к попаданию в пиццерию отравляющего вещества.

Ресторан Zizzi остается оцепленным наряду с еще четырьмя местами в Солсбери - домом Скрипаля, пабом Bishopʼs Mill, скамейкой в парке, где были найдены отравленные, и кладбищем, где похоронены жена и сын бывшего разведчика.

Как известно, отравленные россияне были найдены без сознания в центре города в воскресенье, 4 марта. Следствие ведется по статье "покушение на убийство", хотя ранее обсуждалась возможность квалифицировать инцидент как террористическое нападение, учитывая потенциальную опасность примененного нервно-паралитического вещества.

Ранее в субботу министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд провела второе за неделю заседание чрезвычайного комитета COBRA, посвященное инциденту в Солсбери. По его итогам она сообщила, что к расследованию привлечено более 250 сотрудников антитеррористического подразделения британской полиции.

Следствию уже удалось установить более 200 свидетелей и собрать более 240 улик, которые сейчас "быстро и профессионально" изучают соответствующие специалисты, уточнила Радд.

Она также сообщила, что сам 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь, отравленные до сих пор не названным нервно-паралитическим веществом, по-прежнему находятся в больнице в критическом, но стабильном состоянии.

Полицейский Ник Бейли, оказывавший первую помощь отравленным и тоже попавший в результате в больницу, также продолжает оставаться под надзором врачей, но может говорить и общаться с семьей.

Заместитель министра внутренних дел по безопасности Бен Уоллес сказал в интервью BBC, что правительство готово направить на расследование все имеющиеся ресурсы. Он назвал отравление двух россиян крайне серьезным инцидентом с ужасающими последствиями.

"Кто-то приехал на нашу землю, - сказал Уоллес, - нагло, дерзко совершил подлое преступление с использованием нервно-паралитического вещества, запрещенного международным законодательством, и потенциально поставил под угрозу множество людей".

Разведка МИ5 считает отравление попыткой убийства, связанной с Россией.

Глава МИД Британии Борис Джонсон ранее предположил возможный пересмотр участия Британии в ЧМ-2018 в России если выяснится, что за отравлением российского экс-шпиона Сергея Скрипаля стоит Кремль.

Кроме того, Джонсон предупредил РФ о возможных санкциях, если будет доказана причастность России.