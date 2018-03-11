У Латвії російськомовні протестували проти освіти латиською

У столиці Латвії Ризі близько тисячі людей вийшли на акцію протесту проти збільшення частки навчання у школах державною латиською мовою.

Акцію організував "Російський союз Латвії", повідомляє Радіо Свобода.

Нині в Латвії у школах для національних меншин (у першу чергу російської) 60 відсотків викладання здійснюється державною мовою, 40 відсотків мовою меншини.

Реформа освіти в Латвії передбачає, що навчання латиською складе 80 відсотків, мовою меншини 20.

Росіяни і "російськомовні" в Латвії вже кілька разів протестували проти цього. Організаторами протестів щоразу виступав "Російський союз Латвії".

За даними латвійських спецслужб, ця політична партія пов’язана з Кремлем і отримує фінансування від Міністерства закордонних справ Росії.