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В Латвии русскоязычные протестовали против обучения на латышском

Воскресенье, 11 марта 2018, 03:15

В столице Латвии Риге около тысячи человек вышли на акцию протеста против увеличения доли обучения в школах на государственном латышском языке.

Акцию организовал "Русский союз Латвии", сообщает Радио Свобода.

Сейчас в Латвии в школах для национальных меньшинств (в первую очередь русского) 60 процентов преподавания осуществляется на государственном языке, 40 процентов на языке меньшинства.

Реформа образования в Латвии предусматривает, что обучение на латышском составит 80 процентов, на языке меньшинства 20.

Россияне и "русскоязычные" в Латвии уже несколько раз протестовали против этого. Организаторами протестов каждый раз выступал "Российский союз Латвии".

По данным латвийских спецслужб, эта политическая партия связана с Кремлем и получает финансирование от Министерства иностранных дел России.

Темы: ЛатвияРосcияязык
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