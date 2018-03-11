Український лижник здобув для України друге "золото" на Паралімпіаді-2018

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Неділя, 11 березня 2018, 07:20

Максим Яровий на XII Паралімпійських іграх у Пхьончхані здобув для Української збірної другу золоту нагороду.

Про це свідчать дані на сайті змагань.

Яровий посів перше місце серед спортсменів із ураженням опорно-рухового апарату в лижних перегонах сидячи на дистанції 15 кілометрів. Другим фінішував американський спортсмен, а третє місце у корейця.

Ще один український спортсмен Тарас Рудь у цих перегонах посів 7-ме місце.

 

Раніше Яровий виграв дві срібні та одну бронзову медалі  на Паралімпіаді в Сочі в 2014 р.

Загалом українці вже здобули 2 золоті, 1 срібну та 3 бронзові медалі.

Паралімпіада-2018 стартувала у Південній Кореї 9 березня, Ігри триватимуть 9 днів. За медалі боротимуться спортсмени з 49 країн.

Україну представляють 20 паралімпійців у 3 видах спорту: біатлон, лижні гонки і сноуборд.

Теми: Паралімпіада спорт
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