Украинский лыжник выиграл для Украины второе "золото" на Паралимпиаде-2018

Максим Яровой на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане выиграл для украинской сборной вторую золотую награду.

Об этом свидетельствуют данные на сайте соревнований.

Яровой занял первое место среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в лыжных гонках сидя на дистанции 15 километров. Вторым финишировал американский спортсмен, а третье место у корейца.

Еще один украинский спортсмен Тарас Рудь в этой гонке занял 7-е место.

Ранее Яровой выиграл две серебряные и одну бронзовую медали на Паралимпиаде в Сочи в 2014 г.

В целом украинцы уже получили 2 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.

Паралимпиада-2018 стартовала в Южной Корее 9 марта, Игры продлятся 9 дней. За медали будут бороться спортсмены из 49 стран.

Украину представляют 20 паралимпийцев в 3 видах спорта: биатлон, лыжные гонки и сноуборд.