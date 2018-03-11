Украинский лыжник выиграл для Украины второе "золото" на Паралимпиаде-2018
Максим Яровой на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане выиграл для украинской сборной вторую золотую награду.
Об этом свидетельствуют данные на сайте соревнований.
Яровой занял первое место среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в лыжных гонках сидя на дистанции 15 километров. Вторым финишировал американский спортсмен, а третье место у корейца.
Еще один украинский спортсмен Тарас Рудь в этой гонке занял 7-е место.
Ранее Яровой выиграл две серебряные и одну бронзовую медали на Паралимпиаде в Сочи в 2014 г.
В целом украинцы уже получили 2 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.
Паралимпиада-2018 стартовала в Южной Корее 9 марта, Игры продлятся 9 дней. За медали будут бороться спортсмены из 49 стран.
Украину представляют 20 паралимпийцев в 3 видах спорта: биатлон, лыжные гонки и сноуборд.