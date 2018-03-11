У Києві ввечері можуть закрити на вхід 3 станції метро

11 березня у зв’язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) та "Верес" (Рівне) можливі зміни у роботі столичного метрополітену.

Про це повідомляє прес-служба метрополітену.

Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

Як йдеться на сайті НСК "Олімпійський", початок матчу заплановано на 19:30.