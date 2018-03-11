В Киеве вечером могут закрыть на вход 3 станции метро

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Воскресенье, 11 марта 2018, 09:10

11 марта в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Верес" (Ровно) возможны изменения в работе столичного метрополитена.

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Как говорится на сайте НСК "Олимпийский", начало матча запланировано на 19:30.

Темы: Киев метро
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