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Міноборони РФ показало навчальний пуск нової ракети "Кинджал"

Неділя, 11 березня 2018, 09:17

Міноборони Росії повідомило про успішний навчально-бойовий пуск із винищувача МіГ-31 гіперзвукової аеробалістичної ракети комплексу "Кинджал".

Раніше про це комплексі президент РФ Володимир Путін повідомив у посланні Федеральним Зборам, пише "Новая газета".

Відео опубліковано на каналі відомства в YouTube.

"Виліт винищувача-перехоплювача був здійснений з аеродрому на території Південного військового округу в рамках несення дослідно-бойового чергування. Пуск відбувся штатно, гіперзвукова ракета вразила задану ціль на полігоні", - йдеться в повідомленні.

Як відзначили в Міноборони РФ, ракетний комплекс "Кинджал" призначений для знищення наземних і морських цілей. Завдяки своїй малій помітності радіолокації і високій маневреності він "не має аналогів у світі".

Комплекс "Кинджал" був представлений серед новинок російського озброєння президентом Росії Володимиром Путіним в ході його послання до Федеральних зборів.

Тоді Путін зазначив, що комплекс приступив до бойового чергування на території Південного федерального округу з 1 грудня 2017 року.

Теми: Росія
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