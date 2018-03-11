Минобороны РФ показало учебный пуск новой ракеты "Кинжал"

Минобороны России сообщило об успешном учебно-боевом пуске с истребителя МиГ-31 гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса "Кинжал".

Ранее об этом комплексе президент РФ Владимир Путин сообщил в послании Федеральному Собранию, пишет "Новая газета".

Видео опубликовано на канале ведомства в YouTube.

"Вылет истребителя-перехватчика был осуществлен с аэродрома на территории Южного военного округа в рамках несения опытно-боевого дежурства. Пуск прошел штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне", — говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны РФ, ракетный комплекс "Кинжал" предназначен для уничтожения наземных и морских целей. Благодаря своей малой радиолокационной заметности и высокой маневренности он "не имеет аналогов в мире".

Комплекс "Кинжал" был представлен среди новинок российского вооружения президентом России Владимиром Путиным в ходе его послания Федеральному собранию.

Тогда Путин отметил, что комплекс приступил к боевому дежурству на территории Южного федерального округа с 1 декабря 2017 года.