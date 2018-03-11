На автобазі "Павлоградвугілля" згоріли 9 автобусів і 8 авто
Неділя, 11 березня 2018, 09:36
У суботу ввечері внаслідок пожежі в ангарі автобази ПрАТ "Павлоградвугілля" на Дніпропетровщині згоріли 9 автобусів та 8 автомобілів.
Як повідомляє прес-служба ДСНС, о 21:15 у с. Миколаївка Петропавлівського району в одноповерховому металевому ангарі автобази ПрАТ "Павлоградвугілля" виникла пожежа.
О 01:45 11 березня пожежу ліквідовано на площі 900 м2.
Жертв та постраждалих немає. До гасіння пожежі від ДСНС залучалось 7 одиниць техніка та 33 чоловіки особового складу.
Як відомо, ПрАТ "Павлоградвугілля" належить до групи ДТЕК Ріната Ахметова.