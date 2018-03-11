На автобазі "Павлоградвугілля" згоріли 9 автобусів і 8 авто

2928 переглядів
Неділя, 11 березня 2018, 10:36

У суботу ввечері внаслідок пожежі в ангарі автобази ПрАТ "Павлоградвугілля" на Дніпропетровщині згоріли 9 автобусів та 8 автомобілів.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, о 21:15 у с. Миколаївка Петропавлівського району в одноповерховому металевому ангарі автобази ПрАТ "Павлоградвугілля" виникла пожежа.

О 01:45 11 березня пожежу ліквідовано на площі 900 м2.

Жертв та постраждалих немає. До гасіння пожежі від ДСНС залучалось 7 одиниць техніка та 33 чоловіки особового складу.

Як відомо, ПрАТ "Павлоградвугілля" належить до групи ДТЕК Ріната Ахметова.

Теми: Дніпропетровська область
powered by lun.ua
По темі
У Кривому Розі через руйнування даху загинув працівник ArcelorMittal 4 березня 2018, 13:02
На параді в Кривому Розі нацгвардійці маршували з радянськими прапорами 23 лютого 2018, 17:34
На Дніпропетровщині стався землетрус 20 лютого 2018, 17:50
Усі новини
Головні новини
Могеріні: Україні слід подвоїти роботу у найважливіших сферах
Китай дозволив Сі Цзіньпіну бути президентом довічно
ЗМІ: Лондон готує санкції проти корумпованих російських чиновників
Український лижник здобув для України друге "золото" на Паралімпіаді-2018
Усі новини
мандри

5 речей, які непомітно стаються з вами під час мандрівок

здоров'я

6 речей, які варто знати про вітаміни дітям