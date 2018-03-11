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На автобазі "Павлоградвугілля" згоріли 9 автобусів і 8 авто

Неділя, 11 березня 2018, 09:36

У суботу ввечері внаслідок пожежі в ангарі автобази ПрАТ "Павлоградвугілля" на Дніпропетровщині згоріли 9 автобусів та 8 автомобілів.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, о 21:15 у с. Миколаївка Петропавлівського району в одноповерховому металевому ангарі автобази ПрАТ "Павлоградвугілля" виникла пожежа.

О 01:45 11 березня пожежу ліквідовано на площі 900 м2.

Жертв та постраждалих немає. До гасіння пожежі від ДСНС залучалось 7 одиниць техніка та 33 чоловіки особового складу.

Як відомо, ПрАТ "Павлоградвугілля" належить до групи ДТЕК Ріната Ахметова.

"Українська правда" у Threads

Теми: Дніпропетровська область
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