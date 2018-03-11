На автобазе "Павлоградуголь" сгорели 9 автобусов и 8 авто
В субботу вечером в результате пожара в ангаре автобазы АО "Павлоградуголь" в Днепропетровской области сгорели 9 автобусов и 8 автомобилей.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в 21:15 в с. Николаевка Петропавловского района в одноэтажном металлическом ангаре автобазы АО "Павлоградуголь" возник пожар.
В 1:45 11 марта пожар ликвидирован на площади 900 м2.
Жертв и пострадавших нет. К тушению пожара от ГСЧС привлекалось 7 единиц техники и 33 человека личного состава.
Как известно, ЗАО "Павлоградуголь" входит в группу ДТЭК Рината Ахметова.