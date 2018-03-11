На автобазе "Павлоградуголь" сгорели 9 автобусов и 8 авто

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Воскресенье, 11 марта 2018, 10:36

В субботу вечером в результате пожара в ангаре автобазы АО "Павлоградуголь" в Днепропетровской области сгорели 9 автобусов и 8 автомобилей.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в 21:15 в с. Николаевка Петропавловского района в одноэтажном металлическом ангаре автобазы АО "Павлоградуголь" возник пожар.

В 1:45 11 марта пожар ликвидирован на площади 900 м2.

Жертв и пострадавших нет. К тушению пожара от ГСЧС привлекалось 7 единиц техники и 33 человека личного состава.

Как известно, ЗАО "Павлоградуголь" входит в группу ДТЭК Рината Ахметова.

Темы: Днепропетровская область
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