ЗМІ: Лондон готує санкції проти корумпованих російських чиновників

У Британії обговорюють введення санкцій проти росіян, підозрюваних у корупції та зловживаннях у сфері прав людини – Лондон готується заборонити в’їзд порушникам.

Як повідомляє Sky News, представники консерваторів розповіли, що зараз зі старшими міністрами британського уряду ведуться консультації про внесення британської версії так званого "акту Магнітського" у закон про санкції, який зараз проходить через парламент.

"Акт Магнітського" був схвалений у США в 2012 році. Він спрямований на покарання російських чиновників, причетних до смерті адвоката Сергія Магнітського, який розслідував корупцію серед посадовців.

Обговорення можливого схвалення "акту Магнітського" в Британії розпочалося ще до спроби вбивства колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Утім, вважається, що справа Скрипаля зробить внесення "акту Магнітського" до закону більш вірогідним.

Видання The Telegraph повідомляє, що глава МЗС Борис Джонсон і міністр внутрішніх справ Велик Британії Ембер Радд уже домовилися, що Лондон запропонує свою версію "акту Магнітського". Зокрема, готуються обмеження, що передбачають невидачу віз і замороження активів.

Як повідомлялося, раніше глава МЗС Британії Борис Джонсон попередив РФ про можливі санкції, якщо буде доведено причетність Росії до спроби вбивства екс-шпигуна Сергія Скрипаля.

Європейська правда