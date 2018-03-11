Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗМІ: Лондон готує санкції проти корумпованих російських чиновників

Неділя, 11 березня 2018, 10:09
ЗМІ: Лондон готує санкції проти корумпованих російських чиновників

У Британії обговорюють введення санкцій проти росіян, підозрюваних у корупції та зловживаннях у сфері прав людини – Лондон готується заборонити в’їзд порушникам.

Як повідомляє Sky News, представники консерваторів розповіли, що зараз зі старшими міністрами британського уряду ведуться консультації про внесення британської версії так званого "акту Магнітського" у закон про санкції, який зараз проходить через парламент.

"Акт Магнітського" був схвалений у США в 2012 році. Він спрямований на покарання російських чиновників, причетних до смерті адвоката Сергія Магнітського, який розслідував корупцію серед посадовців.

Обговорення можливого схвалення "акту Магнітського" в Британії розпочалося ще до спроби вбивства колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Утім, вважається, що справа Скрипаля зробить внесення "акту Магнітського" до закону більш вірогідним.

Видання The Telegraph повідомляє, що глава МЗС Борис Джонсон і міністр внутрішніх справ Велик Британії Ембер Радд уже домовилися, що Лондон запропонує свою версію "акту Магнітського". Зокрема, готуються обмеження, що передбачають невидачу віз і замороження активів.

Як повідомлялося, раніше глава МЗС Британії Борис Джонсон попередив РФ про можливі санкції, якщо буде доведено причетність Росії до спроби вбивства екс-шпигуна Сергія Скрипаля.

Європейська правда

Теми: Велика БританіяРосіясанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
Велика Британія
Британія сподіваються, що Ердоган допоможе повернути Росію до "зернової угоди"
ЗМІ: Син конструктора російських бойових дронів працює в ООН, а дружина – живе у Британії
МОК заборонив Лондону проводити відбір на Олімпіаду-2024 через росіян та білорусів
Останні новини
15:41
ГУР атакувало і паралізувало податкову систему Росії
15:32
ЄСПЛ постановив, що Польща повинна визнати одностатеві партнерства
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
15:00
фото13 років досліджень: в Італії археологи розкопали залишки римського міста
14:58
У Києві на сигнали тривоги збій у роботі "Київстару" не вплине, а в Борисполі задіють гучномовці
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
Усі новини...
Реклама: