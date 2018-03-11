ЗМІ: Лондон готовит санкции против коррумпированных российских чиновников

7923 просмотра
Воскресенье, 11 марта 2018, 11:09

В Британии обсуждают введение санкций против россиян, подозреваемых в коррупции и злоупотреблениях в сфере прав человека - Лондон готовится запретить въезд нарушителям.

Как сообщает Sky News, представители консерваторов рассказали, что сейчас со старшими министрами британского правительства ведутся консультации о внесении британской версии так называемого "акта Магнитского" в закон о санкциях, который сейчас проходит через парламент.

"Акт Магнитского" был одобрен в США в 2012 году. Он направлен на наказание российских чиновников, причастных к смерти адвоката Сергея Магнитского, который расследовал коррупцию среди чиновников.

Обсуждение возможного одобрения "акта Магнитского" в Британии началось еще до попытки убийства бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Впрочем, считается, что дело Скрипаля сделает внесение "акта Магнитского" в закон более вероятным.

Издание The Telegraph сообщает, что глава МИД Борис Джонсон и министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд уже договорились, что Лондон предложит свою версию "акта Магнитского". В частности, готовятся ограничения, предусматривающие невыдачу виз и замораживание активов.

Как сообщалось, ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон предупредил РФ о возможных санкциях, если будет доказана причастность России к попытке убийства экс-шпиона Сергея Скрипаля.

Европейская правда

Темы: Великобритания Росcия санкции
powered by lun.ua
По теме
Лондон обсудит отравление Скрипаля с союзниками по НАТО 11 марта 2018, 05:32
Отравление Скрипаля: следы токсина обнаружили в пиццерии, где он обедал 11 марта 2018, 02:14
Дело Скрипаля: У Британии уже есть 200 свидетелей 10 марта 2018, 23:22
Все новости
Главные новости
МИД Венгрии заявил об открытии миссии ОБСЕ на Закарпатье
К дому Авакова устроили автопробег
Могерини: Украине следует удвоить работу в важнейших сферах
Китай разрешил Си Цзиньпину быть президентом пожизненно
Все новости
психология

Как характер человека влияет на его тренировки

здоровье

6 советов, как уберечь здоровье почек